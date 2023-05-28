Избирком сообщил, что второй тур выборов президента Турции в целом прошел спокойно

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Второй тур президентских выборов прошел в воскресенье без каких-либо серьезных проблем, сообщил журналистам председатель Верховного избирательного совета Ахмет Йенер.

"Никаких негативных сообщений в ходе дня президентских выборов не поступало", - сказал он журналистам, отметив, что любые возражения передавались соответствующим властям.

В то же время турецкая пресса сообщила о единичных инцидентах. В частности, на некоторых избирательных участках имели место нападения на наблюдателей, а в одном из предместий Стамбула в избирательные списки оказалось занесенным имя женщины, скончавшейся восемь лет назад.

Сообщается также, что полиция открыла расследование по фактам публикации касающейся выборов дезинформации и сообщений провокационного характера в соцсетях.

Голосование на втором туре президентских выборов в Турции официально завершилось в 17:00 местного времени (совпадает с московским).