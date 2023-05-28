Выборы президента Турции завершились

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Голосование на втором туре президентских выборов в Турции официально завершилось, сообщает в воскресенье турецкая пресса.

Ожидается, что первая информация по явке избирателей может появиться примерно через три часа, а данные о результатах - к полуночи местного времени (совпадает с московским).

Для участия в этих выборах зарегистрировались более 64,1 млн избирателей, 1,92 млн из них проголосовали заранее за рубежом.

Гражданам страны предстояло выбрать нового президента страны, соперниками во втором туре выступили нынешний глава государства Реджеп Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.