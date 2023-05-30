Лукашенко сменил председателя Госпогранкомитета Белоруссии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил председателя Государственного пограничного комитета республики, сообщила пресс-служба главы государства.

Прежний руководитель ведомства Андрей Лаппо уволен в запас, его сменил Константин Молостов, ранее возглавлявший Гродненскую пограничную группу.

После назначения Молостов заявил, что пограничные войска Белоруссии готовы противостоять любым вызовам и угрозам и успешно охраняют госграницу, передает "БелТА".

"Со стороны сопредельных государств на гродненском направлении, откуда я прибыл, конечно, есть наращивание сил, давление определенное, есть непонимание, - продолжил он. - Но, тем не менее, органы пограничной службы готовы реагировать на любые вызовы, угрозы нашей пограничной безопасности и национальной безопасности в целом".