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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Лукашенко сменил председателя Госпогранкомитета Белоруссии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил председателя Государственного пограничного комитета республики, сообщила пресс-служба главы государства.

Прежний руководитель ведомства Андрей Лаппо уволен в запас, его сменил Константин Молостов, ранее возглавлявший Гродненскую пограничную группу.

После назначения Молостов заявил, что пограничные войска Белоруссии готовы противостоять любым вызовам и угрозам и успешно охраняют госграницу, передает "БелТА".

"Со стороны сопредельных государств на гродненском направлении, откуда я прибыл, конечно, есть наращивание сил, давление определенное, есть непонимание, - продолжил он. - Но, тем не менее, органы пограничной службы готовы реагировать на любые вызовы, угрозы нашей пограничной безопасности и национальной безопасности в целом".

Александр Лукашенко Белоруссия Андрей Лаппо Константин Молостов Госпогранкомитет
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