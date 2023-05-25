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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Шойгу обвинил Запад в ведении необъявленной войны против России и Белорусиии

Шойгу обвинил Запад в ведении необъявленной войны против России и Белорусиии
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Против Москвы и Минска развязана необъявленная война, которую ведут страны Запада, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным.

"Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведёт против наших стран, по сути, необъявленную войну", - сказал Шойгу.

По его словам, "военная деятельность НАТО приобрела максимально агрессивную направленность".

"Реализуется комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединенных вооружённых сил альянса в Восточной Европе. Разворачиваются дополнительные воинские контингенты и военная инфраструктура, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность вблизи границ Союзного государства", - сказал Шойгу.

НАТО Сергей Шойгу Белоруссия Минобороны Виктор Хренин
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