Партия Эрдогана получила 268 мест в парламенте

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В парламенте Турции 28 созыва Партия справедливости и развития (ПСР) получила 268 мандатов. Об этом сообщает во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на итоговые данные ЦИК страны.

Ранее от ПСР в парламенте было 295 депутатов, таким образом партия потеряла 27 мест.

Партия националистического движения (ПНД), которая поддерживает Эрдогана, в парламенте прошлого созыва, получила 50 мандатов.

Возглавлявшая оппозицию Республиканская народная партия (РНП) заняла 169 мест – на 23 больше, чем после прошлых выборов.

Также 61 мандат получила "Зеленая левая партия", 43 – Хорошая партия, 5 – близкая к Эрдогану партия "Нового благосостояния" и 4 – Рабочая партия Турции (РПТ).

Всего в парламенте Турции 600 мест.