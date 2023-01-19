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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:09

Руководство Минобороны РФ и премьер ЦАР отметили положительную динамику развития ВТС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Руководство министерства обороны России провело в четверг в Москве рабочую встречу с премьер-министром Центрально-Африканской Республики Феликсом Молуа, стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

"В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Стороны подробно обсудили имеющиеся проекты взаимодействия, международную обстановку, вопросы региональной безопасности, а также отметили важность российско-центральноафриканских связей в оборонной сфере", - сказали в Минобороны РФ.

Там также отметили, что в ходе переговоров была подтверждена обоюдная готовность к продолжению конструктивного взаимодействия двух стран.

Минобороны РФ ЦАР
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