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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 мая

Победа Эрдогана на президентских выборах в Турции, заинтересованность ЦАР в размещении военной базы РФ, соглашение Байдена и спикера палаты представителей по госдолгу

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Избирком Турции подтвердил победу Эрдогана на президентских выборах. После обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получил 52,1% голосов, его оппонент, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,9%.

- ЦАР выразила заинтересованность в размещении на своей территории российской военной базы. По словам посла республики в России, ЦАР нужен объект, где бы могли находиться от 5 до 10 тысяч солдат.

- Байден заявил об окончательном соглашении по госдолгу со спикером палаты представителей. "Мы достигли двустороннего бюджетного соглашения. И сейчас мы готовы направить его на рассмотрение в Конгресс", - сообщил президент США.

- Северная Корея предупредила о намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня. Пхеньян уведомил об этом Международную морскую организацию. В ответ правительство Японии призвало КНДР проявлять сдержанность.

- В Госпогранкомитете Белоруссии заявили о стабилизации ситуации на границе с Украиной. При этом пограничники отметили, что обстановка остается напряженной и они сталкиваются "с провокациями сопредельной стороны".

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