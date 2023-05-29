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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Внеочередные парламентские выборы в Греции назначены на 25 июня

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Греции Катерина Сакелларопулу распустила парламент и назначила новые выборы на 25 июня, пишет "Катимерини".

До выборов будет работать временный кабинет министров, главой которого на прошлой неделе был назначен председатель Счетной палаты Греции Иоаннис Сармас.

На парламентских выборах, которые прошли в Греции 21 мая, партия "Новая демократия" бывшего премьера Кириакоса Мицотакиса лидировала, но не набрала достаточного количества голосов для самостоятельного формирования правительства, поэтому ему нужно было найти партнеров по коалиции. Мицотакис вернул мандат на формирование кабинета как раз в расчете на новые выборы в конце июня. Также отказались формировать правительство лидер вышедшей на второе место партии СИРИЗА Алексис Ципрас и лидер левоцентристской партии ПАСОК Никос Андрулакис.

СИРИЗА Греция ПАСОК Катерина Сакелларопулу Кириакос Мицотакис
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