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В Греции стартовали парламентские выборы

В Греции стартовали парламентские выборы
Лидер партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис на предвыборном митинге
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В воскресенье в Греции начались новые выборы в парламент страны.

Это вторые выборы практически за месяц, поскольку выигравшая их на выборах 21 мая правящая партия "Новая демократия", получив 40,7% голосов, отказалась формировать коалиционное правительство. Ее лидер Кириакос Мицотакис сдал мандат на право формирования кабинета, заявив, что намерен добиваться только однопартийного правительства.

В избирательных списках почто 10 млн человек. Им предстоит проголосовать за 300 депутатов парламента, своих кандидатов выдвинули 32 политические партии и объединения.

Избирательные участки закроются в 19 часов по местному времени (совпадает с московским).

По конституции голосование в Греции является обязательным, но отказ от голосования не предполагает наказания. Для того, чтобы стимулировать явку власти в воскресенье сделали бесплатным проезд по платным автодорогам.

Греция Мицотакис Кириакос
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