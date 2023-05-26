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Временное правительство Греции приняло присягу

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Церемония приведения к присяге временного правительства Греции состоялась в пятницу в президентском дворце в Афинах, сообщило греческое издание "Катимерини".

Главой временного кабинета ранее на этой неделе был назначен председатель счетной палаты Греции Иоаннис Сармас. Он будет руководить правительством до новых парламентских выборов, которые планируются примерно через месяц.

На парламентских выборах, которые прошли в Греции 21 мая, партия "Новая демократия" бывшего премьера Кириакоса Мицотакиса лидировала по количеству голосов, но не набрала достаточного количества для самостоятельного формирования правительства, поэтому для получения большинства в 300-местном парламенте премьеру нужно было найти партнеров по коалиции. Однако Мицотакис вернул мандат на формирование кабинета как раз в расчете на новые выборы в конце июня. Лидер вышедшей на второе место партии СИРИЗА Алексис Ципрас отказался формировать правительство "ввиду отсутствия возможностей".

Греция
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