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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

В Южной Корее у пассажирского лайнера открылась дверь во время полета

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В самолете авиакомпании Asiana Airlines, на борту которого находились 194 человека, открылась дверь незадолго до посадки в аэропорту южнокорейского города Тэгу, сообщает в пятницу агентство Yonhap.

Дверь самолета внезапно открылась в 12:45 по местному времени (06:45 по Москве), передает агентство со ссылкой на представителей аэропорта в Тэгу и источников в авиаотрасли. Вскоре после этого лайнер приземлился с открытой дверью.

Самолет находился примерно в 250 метрах над землей, когда дверь открылась, заявили в аэропорту. Посадка прошла успешно, никто из находившихся на борту не пострадал, но у 12 запаниковавших пассажиров возникли трудности с дыханием, и некоторые из них были госпитализированы, говорится в сообщении.

Полиция задержала 33-летнего пассажира, которого подозревают в причастности к открытию двери. Как заявили в правоохранительных органах, мужчина путешествовал один, он не был пьян в момент задержания. Полиции пока не удалось установить мотивы подозреваемого.

Южная Корея Asiana Airlines
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