Боррель пообещал новые санкции противникам стабильности в Молдавии

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Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в Кишиневе, что введенные накануне Евросоюзом ограничительные меры в отношении ряда физических лиц, которым вменяются в вину попытки подрыва стабильности Молдавии, были только началом применения нового санкционного режима.

"Мы впервые используем этот специальный санкционный режим для Молдавии. Но этот список не окончательный. Мы готовы использовать этот новый режим в любое время, когда увидим попытки дестабилизировать Молдавию экономически или политически", - сказал Боррель на церемонии открытия в молдавской столице гражданской миссии партнерства ЕС EUPM Moldova, направленной на "укрепление устойчивости" Молдавии.

Он напомнил о постановлении Совета ЕС от 30 мая о введении ограничительных мер в отношении четверых молдавских граждан и одного россиянина за "действия, дестабилизирующие Республику Молдавия".

В новый санкционный список ЕС вошли председатель партии "Шор" Илан Шор, зампредседателя той же партии Марина Таубер, бывший лидер Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк и председатель партии "Строим Европу дома" Георгий Кавкалюк.

Пятый в этом списке - гражданин России бизнесмен Игорь Чайка, которого в Брюсселе обвинили в "выделении средств на поддержку проектов по дестабилизации Республики Молдавии".