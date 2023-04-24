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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

ЕС разместит в Молдавии миссию в рамках совместной политики безопасности и обороны

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник об учреждении в Молдавии гражданской миссии Евросоюза EUPM Moldova "для укрепления устойчивости сектора безопасности".

"Сегодня мы усиливаем поддержку Молдавии Евросоюзом по защите ее безопасности, территориальной целостности и суверенитета. Развертывание этой новой миссии является еще одним важным политическим признаком поддержки ЕС в нынешних сложных обстоятельствах", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

В коммюнике Совета ЕС сообщается, что миссия создается в рамках совместной политики безопасности и обороны Евросоюза. "Целью этой гражданской миссии является повышение устойчивости сектора безопасности страны в области кризисного управления и гибридных угроз, включая кибербезопасность, а также противодействия манипулированию и вмешательству иностранной информации", - сказано в документе.

В Брюсселе объясняют, что "миссия будет предоставлять консультации на стратегическом уровне по разработке стратегий и политики, а также определять потребности в наращивании потенциала для раннего обнаружения, предупреждения, идентификации угроз и их источников и реагирования на гибридные угрозы".

В соответствии с запросом Молдавии EUPM Moldova получит первоначальный мандат на два года, и ее оперативный штаб будет находиться в стране.

Европейский совет признал 24 июня 2022 года европейскую перспективу Молдавии. В своих заключениях от 15 декабря 2022 года Евросовет подтвердил, что ЕС будет продолжать оказывать Молдавии всю необходимую поддержку. В январе 2023 года молдавское правительство предложило ЕС разместить в стране гражданскую миссию в рамках совместной политики безопасности и обороны Евросоюза.

ЕС Молдавия
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