Президент Молдавии призвала законодательно разрешить персональные санкции

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила в эфире TV8, что в законодательство нужно внести изменения, которые позволят вводить санкции против отдельных иностранных граждан.

"Нам нужно ввести некоторые поправки в законодательство, чтобы можно было ввести такие санкции. Пока у нас есть список иностранных граждан, которым запрещен въезд в Молдавию. Кроме того, я думаю, что международные санкции со страны США и других стран более болезненны и эффективны, чем то, что мы можем сделать. Но мы работаем в этом направлении", - сказала она.

Она приветствовала решения Евросоюза, США, Канады и Великобритании о введении санкций против беглых молдавских олигархов и граждан России, которых считают причастными к попыткам дестабилизации ситуации в республике.

"Это хорошие решения, которые помогают нам бороться с гибридными угрозами, с попытками дестабилизировать ситуацию в Молдавии", - сказала Санду.

Она признала, что и Молдавия должна вводить международные санкции в отношении иностранных граждан, причастных к таким действиям.

По ее словам, молдавские власти передали в Брюссель дополнительный список, в который включены некоторые лица, которые могут попасть под санкции.

В начале июня США объявили о введении санкций в отношении "семи ведущих членов группы влияния, связанных с российской разведкой, за их роль в кампании по дестабилизации Молдавии". В сообщении министерства финансов США отмечается, что "Константин Сапожников, Юрий Маколов, Глеб Хлопонин, Светлана Бойко, Алексей Лосев, Василий Громовиков и Анна Травникова - члены связанной с Россией группы влияния, которая пыталась дестабилизировать ситуацию в Молдавии".

В 2022 году США ввели санкции против олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора. В санкционный список Евросоюза ,кроме них, вошли также депутат Марина Таубер, лидер партии PACE Георге Кавкалюк и российский бизнесмен Игорь Чайка, а Канада добавила в список скрывающегося в Лондоне бизнесмена Вячеслава Платона, а также бывших депутатов Владимира Андронаке и Константина Ботнаря.