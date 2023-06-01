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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Что случилось этой ночью: четверг, 1 июня

Новый пакет военной помощи США для Украины, документ о возможных коррупционных связях Байдена, предложение Бастрыкина не разглашать данные о нападавших на школы

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для Patriot и HIMARS. В Пентагоне уточнили, что стоимость очередной партии вооружений составляет $300 млн. Также стало известно, что США закупят для Украины системы ПВО Gepard на сумму $118,4 млн.

- Республиканцы заявили о наличии у ФБР документа о возможных коррупционных связях Байдена. В нем утверждается, что Байден, занимая пост вице-президента, был вовлечен в коррупционную схему с участием иностранного гражданина.

- Бастрыкин предложил запретить разглашать данные нападавших на школы преступников. Глава СКР считает, что нужно ограничить распространение информации, которая позволяла бы отождествлять подобных лиц с последователями деструктивных движений.

- Бывший вице-президент США Пенс запланировал присоединиться к президентской гонке 7 июня. По данным источника телеканала NBC News, политик представит предвыборный видеоролик и выступит с речью в городе Де-Мойн в штате Айова.

- Палата представителей США приняла законопроект по лимиту госдолга. Документ одобрили 314 законодателей, 117 выступили "против", среди них 71 республиканец и 46 демократов.

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