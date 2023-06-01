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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Блинкен ждет решения о "мощной" помощи Украине на саммите НАТО

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен ожидается, что лидеры стран-членов НАТО на саммите в Вильнюсе объявят о значительной помощи Украине.

"В Вильнюсе, где лидеры встретятся на саммите, мы и наши украинские друзья можем ожидать очень мощный пакет политической и практической помощи", - сказал он на пресс-конференции в Осло.

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Он отметил, что главы государств и правительств стран НАТО будут обсуждать, в частности, способы усиления сотрудничества альянса с Украиной.

Блинкен подчеркнул, что ожидает на этом саммите и обсуждения вопроса о членстве Украины в Североатлантическом альянсе.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

НАТО Энтони Блинкен Украина США
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