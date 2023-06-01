Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

США рассматривают меры против лидеров в Судане из-за нарушения перемирия

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - США изучают меры, которые они могут предпринять против лидеров Судана, которые, по мнению Вашингтона, двигают страну в неправильном направлении, нарушая перемирие, заявил журналистам в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы сейчас вновь видим боевые действия, причем с обеих сторон, и это очевидное нарушение обязательств, которые они взяли на себя в рамках прекращения огня. Это неправильное направление, и это точно не в интересах народа Судана", - заявил американский госсекретарь.

В миреСтороны конфликта в Судане обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огняЧитать подробнее

"Мы рассматриваем меры, которые мы можем предпринять, чтобы дать понять, как мы относимся к любым лидерам, которые двигают Судан в неправильном направлении", - добавил он.

Столкновения в Судане начались в апреле 2023 года. В последние недели стороны периодически заключают соглашения о прекращении огня, однако нередко поступают сообщения о продолжении боевых действий. Параллельно с этим военные и СБР проводят переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). Посредниками выступают США и Саудовская Аравия.

США Судан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Европарламент одобрил законопроект об увеличении производства боеприпасов

Треть доходов Ирландии от налога на прибыль в 2021 году обеспечили три холдинга

Треть доходов Ирландии от налога на прибыль в 2021 году обеспечили три холдинга

Зеленский заявил, что Украина ждет приглашения в НАТО и ЕС в этом году

Вопрос о передаче Софьи Сапеги в Россию рассмотрит суд в Смоленске

Вопрос о передаче Софьи Сапеги в Россию рассмотрит суд в Смоленске

Что случилось этой ночью: четверг, 1 июня

Тарифы на транзит нефти через Украину с 1 июня увеличатся на 25%

Фондовые индексы США снизились в среду

Фондовые индексы США снизились в среду

Палата представителей США приняла законопроект по лимиту госдолга

КНДР заявила, что выведет военный разведывательный спутник на орбиту в ближайшее время

КНДР заявила, что выведет военный разведывательный спутник на орбиту в ближайшее время

Пентагон заключил контракт на закупку системы ПВО Gepard для Украины

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });