США рассматривают меры против лидеров в Судане из-за нарушения перемирия

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - США изучают меры, которые они могут предпринять против лидеров Судана, которые, по мнению Вашингтона, двигают страну в неправильном направлении, нарушая перемирие, заявил журналистам в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы сейчас вновь видим боевые действия, причем с обеих сторон, и это очевидное нарушение обязательств, которые они взяли на себя в рамках прекращения огня. Это неправильное направление, и это точно не в интересах народа Судана", - заявил американский госсекретарь.

"Мы рассматриваем меры, которые мы можем предпринять, чтобы дать понять, как мы относимся к любым лидерам, которые двигают Судан в неправильном направлении", - добавил он.

Столкновения в Судане начались в апреле 2023 года. В последние недели стороны периодически заключают соглашения о прекращении огня, однако нередко поступают сообщения о продолжении боевых действий. Параллельно с этим военные и СБР проводят переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). Посредниками выступают США и Саудовская Аравия.