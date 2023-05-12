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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Из Судана за месяц конфликта бежало около 200 тысяч человек

Из Судана за месяц конфликта бежало около 200 тысяч человек
Фото: STR/picture alliance via Getty Images

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Примерно 200 тыс. человек были вынуждены покинуть Судан за почти месяц боев в этой стране, заявила в пятницу представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ольга Саррадо.

"На четвертую неделю насилия в Судане примерно 200 тыс. беженцам и переселенцам в эту страну пришлось ее покинуть", - приводят ее слова западные СМИ.

В минувший вторник представитель Международной организации по миграции Пол Диллон сообщил, что число внутренне перемещенных лиц в Судане возросло с прошлой недели в два раза и перевалило за отметку в 700 тыс. человек. В ООН оценивают, что еще порядка 5 млн жителей Судана потребуется экстренная помощь. К тому же, еще до начала столкновений 15 апреля, примерно треть населения Судана - порядка 16 млн человек - нуждалась в гуманитарной помощи.

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15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между суданскими военными, возглавляемыми генералом Абдель Фаттах аль-Бурханом, и Силами быстрого реагирования (СБР) во главе с Мухаммедом Хамдан Дагало.

Шестого мая делегации суданской армии и Сил быстрого реагирования начали переговоры в Джидде. 12 мая они подписали предварительное соглашение о безопасном выходе гражданского населения из зоны боев. Это было первое подписанное соглашение с 15 апреля, когда начались боевые действия.

Но переговоры в Джидде продолжаются с целью добиться прекращения огня на 10 дней. Перемирие позволит доставить гуманитарную помощь нуждающимся и вывести бойцов из местных больниц. Также военные и СБР будут обсуждать организацию переговоров, нацеленных на окончательное урегулирование конфликта.

Судан ООН
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