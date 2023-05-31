Стороны конфликта в Судане обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Суданские вооруженные силы и противостоящее им военизированное формирование Силы быстрого реагирования (СБР) в среду обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня в Хартуме и других городах Судана, передает агентство EFE.

В частности, военные в коммюнике заявили, что "отбили нападение в городе Эль-Обейд, нанеся крупные потери силам мятежников". В свою очередь, Силы быстрого реагирования утверждают, что военные нанесли удары в Хартуме, "применяя авиацию и тяжелую артиллерию". В СБР утверждают, что нанесли ответную атаку и выбили военнослужащих с некоторых позиций.

Боестолкновения в Судане начались в апреле 2023 года. В последние недели стороны периодически заключают соглашения о прекращении огня, однако нередко поступают сообщения о продолжении боевых действий. Параллельно с этим военные и СБР проводят переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). Посредниками выступают США и Саудовская Аравия.