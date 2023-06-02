Тропический шторм "Мавар" принес дожди и оползни в Японию

Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Тропический шторм "Мавар", обрушившийся на японскую префектуру Окинава, принес сильные дожди и оползни, в результате которых пострадали несколько человек, сообщает в пятницу Associated Press.

"Мавар" привел к отмене десятков внутренних авиарейсов. Также в шторме пострадали восемь человек, один - серьезно.

В японском метеорологическом агентстве предупредили, что теплый и влажный ветер из тропического шторма привел к активизации сезонных дождей, что повысило риск появления наводнений и оползней.

Ожидается, что к утру субботы может выпасть до 35 см атмосферных осадков.

Скорость ветра в "Маваре", когда он проходил через Японию, составила до 90 км/ч.

В мае "Мавар", который на тот момент был еще тайфуном, обрушился на остров Гуам, став самым разрушительным за 20 лет. Также он прошел мимо Филиппин и Тайваня, куда он принес мощные дожди и приливные волны.