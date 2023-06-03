Один человек погиб в Японии в результате удара тропического шторма

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сильные ливни пришли в разные районы Японии. Как сообщает The Guardian, погиб один человек, двое числятся пропавшими без вести.

Еще десятки получили травмы, тысячи жителей Японии получили предупреждения об эвакуации.

Непогоду принес ураган Мавар, который на подходе к японским островам превратился в тропический шторм.

На западе префектуры Вакаяма несколько рек вышли из берегов. В центральной и западной Японии начинают отменять предупреждения об эвакуации, поскольку дождь в тех районах начал стихать. При этом новые предупреждения об угрозы наводнения объявлены в Токио и близлежащих районах.

Как отмечает The Guardian, готовясь к удару шторма, власти страны установили несколько автоматов с едой и напитками, которыми можно воспользоваться бесплатно.

Ранее Мавар - тогда еще ураган - прошел близ тихоокеанского острова Гуам, вырывая деревья и обрывая линии электропередач.