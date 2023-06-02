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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:43

США начали переброску первой партии танков М1А1 Abrams в Польшу

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Польша уже в течение июня получит первую партию танков М1А1 Abrams, сообщил Польскому радио министр обороны страны Мариуш Блащак.

"Начинается транспортировка первой партии танков Abrams. В ближайшее время в Польшу будут направлены 14 танков М1А1 Abrams и три машины технического обеспечения М88А2 Hercules. Уже в этом месяце они прибудут в нашу страну", - сказал он.

Доставка танков и другого военного оборудования рассчитана на 2023-2024 годы. Танки, предназначенные для Польши, ранее использовались Корпусом морской пехоты США, они проходят детальную проверку и будут доставлены с обнулением пробега.

В начале января было подписано соглашение о приобретении польской стороной 116 танков М1А1 Abrams, 12 машин технического обеспечения и другой техники в новейшей модификации. Контракт оценивается в $1,4 млрд, из которых примерно $200 млн покроет американская сторона в рамках военной помощи. Кроме того, контрактом предусмотрено обучение польских солдат и техническая поддержка, отмечает радио.

Мариуш Блащак Польша США Abrams
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