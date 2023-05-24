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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Польша приобретет подлодки и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил на конференции о планируемой модернизации вооруженных сил страны, передает Польское радио.

"Мы приступаем к реализации программы "Касатка", и уже в течение этого года планируем начать процедуру, целью которой станет приобретение подлодок вместе с необходимыми технологиями", - сказал он.

"Полноценный военный флот должен включать не только надводные корабли, но и такие, которые могут скрытно перемещаться под водой", - отметил министр.

Минобороны в скором времени огласит больше деталей, касающихся количества и оснащения этих кораблей.

Блащак также сообщил о переговорах со Швецией о приобретении самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Кроме того, Варшава скоро направит официальный запрос партнерам из США о приобретении аэростатов радиолокационной разведки.

Министр также напомнил о других проектах, усиливающих потенциал польской армии - о танках К2 и Abrams, гаубицах Krab и К9, минометах Rak, зенитных комплексах Poprad, реактивных установках HIMARS и CHUNMOO для нужд сухопутных войск, а также о легких боевых самолетах FA-50 и самых современных самолетах пятого поколения F-35.

Мариуш Блащак Минобороны США Швеция
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