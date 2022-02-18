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Госдеп США одобрил продажу Польше вооружений на $6 млрд, включая танки M1A2 Abrams

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США сообщил, что дал разрешение на возможную продажу Польше 250 боевых танков M1A2 Abrams и соответствующего оборудования на примерную сумму в $6 млрд, сооб вооружений на $6 млрд, в том числе 250 танков M1A2 Abrams.

Управление военного сотрудничества Пентагона 18 февраля уведомило Конгресс о сделке, направив необходимые документы, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Кроме танков, в Польшу планируется поставить 250 систем для нейтрализации самодельных взрывных устройств, 26 бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2, 17 мостоукладчиков M1110, пулеметы M2 и M240, различные патроны и снаряды, средства связи и GPS, ремонтные наборы и запчасти.

В Вашингтоне считают, что эти вооружения повысят возможность Польши реагировать на нынешние и будущие угрозы, в том числе действуя в рамках НАТО, и что польские военные без проблем смогут использовать американское оружие.

В конце января издание Defense News сообщало, что Варшава и производитель танков M1A2 Abrams - компания General Dynamics - ожидают первых поставок этой техники в Польшу в 2022 году. Издание напоминало, что ВС Польши в настоящее время вооружены немецкими танками 2A4 и 2A5, а польское командование намерено заменять танки Т-72 и польские PT-91 на новые образцы техники.

Польша США Пентагон Госдепартамент General Dynamics Abrams

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