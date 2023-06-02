Прага потребует плату за недвижимость, которую российская сторона использует не по назначению

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Прага будет требовать от Москвы плату за земельные участки, на которых расположены российские дипломатические учреждения и объекты, находящиеся в собственности России на территории Чехии, сообщает CТК со ссылкой на документы чешского МИД.

Всего речь идет о 59 земельных участках общей площадью 49271 кв. м, в частности о комплексе многоквартирных домов в Праге, о православном храме святой мученицы Людмилы, который считается главным храмом посольства России в Чехии, а также об участках, на которых стоят здания российских консульств городах Карловы Вары и Брно. Они, отмечает агентство, утратили консульский статус в мае прошлого года.

По мнению чешских властей, Россия использует эту землю не по назначению, в силу чего отсутствуют основания для того, чтобы продолжать предоставлять ее российской стороне безвозмездно.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявлял, что России принадлежат в Чехии 42 единицы недвижимости, которые она определила ранее как объекты, используемые в дипломатических целях. По словам министра, в ходе проверки министерство выявило, что многие из них не служат заявленным целям.

Правительство Чехии в середине мая отменило девять постановлений 1970-80 годов, которые давали СССР право на бесплатное пользование этой землей в дипломатических целях. Теперь Чехия намерена требовать за эти земельные участки обычную для них арендную плату.

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызывали в МИД Чехии 31 мая для обсуждения этого вопроса. В российском МИД в связи с этим выразили несогласие с позицией чешской стороны и призвали ее не выносить проблему в СМИ, а вернуться к переговорам.