В Тбилиси оппозиционеры провели акцию с требованием освобождения Саакашвили

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Немногочисленная, но шумная акция оппозиционных сил с требованием освобождения Михаила Саакашвили прошла в Тбилиси у клиники "Вивамед", где в настоящее время находится на лечении бывший грузинский президент.

Протестующие требовали от властей разрешить депутатам от оппозиции посещения Саакашвили.

Полиция перегородила вход в больницу, установив кордон, через который никого не пропускали.

Как заявил журналистам организатор акции председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили, митинги с требованием освобождения Саакашвили будут проходить ежедневно не только в Тбилиси, но в регионах.

После объявления организаторами о завершении акции ее несколько десятков участников переместились к окнам палаты Саакашвили и продолжили скандировать "Миша, Миша!".

Мать экс-президента Гиули Аласания рассказала журналистам, что состояние ее сына остается крайне тяжелым. "Он практически не встает с постели. Мы надеемся, что в клинику в ближайшее время прибудут врачи Евросоюза", - сказала Аласания.