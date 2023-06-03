В Тбилиси оппозиционеры провели акцию с требованием освобождения Саакашвили
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Немногочисленная, но шумная акция оппозиционных сил с требованием освобождения Михаила Саакашвили прошла в Тбилиси у клиники "Вивамед", где в настоящее время находится на лечении бывший грузинский президент.
Протестующие требовали от властей разрешить депутатам от оппозиции посещения Саакашвили.
Полиция перегородила вход в больницу, установив кордон, через который никого не пропускали.
Как заявил журналистам организатор акции председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили, митинги с требованием освобождения Саакашвили будут проходить ежедневно не только в Тбилиси, но в регионах.
После объявления организаторами о завершении акции ее несколько десятков участников переместились к окнам палаты Саакашвили и продолжили скандировать "Миша, Миша!".
Мать экс-президента Гиули Аласания рассказала журналистам, что состояние ее сына остается крайне тяжелым. "Он практически не встает с постели. Мы надеемся, что в клинику в ближайшее время прибудут врачи Евросоюза", - сказала Аласания.
Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая прошлого года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.