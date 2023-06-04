Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 июня

Подписание закона о повышении лимита госдолга США, новый состав правительства Турции, работа ПВО над Белгородом

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Байден подписал закон о повышении лимита госдолга США. Он приостанавливает действие потолка задолженности до 1 января 2025 года и увеличивает лимит для выполнения обязательств, установленных в этот период, со 2 января 2025 года.

- Эрдоган объявил состав нового правительства Турции. В частности, на пост вице-президента назначен Джевдет Йылмаз, новым министром иностранных дел становится Хакан Фидан, а министром обороны - Яшар Гюлер. Первое заседание нового кабмина пройдет 6 июня.

- Губернатор Белгородской области сообщил о срабатывании системы ПВО над областным центром. Вячеслав Гладков также рассказал об обстреле села Муром в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, пострадавших нет.

- "Троицу" Рублева доставили в храм Христа Спасителя. В Минкультуры РФ заявили, что икона с 4 по 18 июня будет находиться там под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи, а затем ее отправят на плановую реставрацию.

- Власти Крыма сообщили о беспилотнике, сбитом в районе Джанкоя. "Сбит беспилотник. Есть повреждение остекления в нескольких домах частного сектора", - написал советник главы республики Олег Крючков в своем телеграм-канале.