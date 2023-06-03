"Троицу" Рублева доставили в храм Христа Спасителя

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В субботу около десяти часов вечера икону "Святая Троица" Андрея Рублева доставили из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя, где утром патриарх Кирилл совершит у чудотворного образа литургию по случаю праздника Троицы.

Как сообщили "Интерфаксу" в патриархии, древняя икона будет размещена в специальной капсуле, прикладываться к которой будет нельзя, таково было требование специалистов-реставраторов. "В этом нет чего-то из ряда вон выходящего, ведь когда человек молится в храме, он не всегда имеет возможность подойти к иконе, к которой обращена его молитва: некоторые иконы находятся, допустим, в иконостасе, однако на силу молитвы это никак не влияет", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, богослужения в ближайшие две недели, кроме 4 июня, будут проходить в нижней церкви храма Христа Спасителя, при этом верхняя церковь будет открыта для доступа верующих к "Троице".

В Минкультуры РФ добавили, что икона пробудет в храме Христа Спасителя с 4 по 18 июня под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи, а затем будет отправлена на плановую реставрацию.

"Вечером 3 июня, накануне православного праздника Троицы, икона "Святая Троица" кисти Андрея Рублева была успешно перевезена из Государственной Третьяковской галереи в Храм Христа Спасителя. Икона будет находиться в Кафедральном соборе на праздничном богослужении 4 июня и в течение последующих двух недель, до 18 июня", - сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

В министерстве напомнили, что допуск верующих для поклонения иконе будет осуществляться ежедневно с 10:00 до 19:00, при этом в целях обеспечения необходимых условий возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут.

Как сообщил директор компании "Арт-курьер", осуществляющий транспортировку памятника, Александр Зарецкий, перевозка иконы осуществлялась в специальном автомобиле.

"Для подготовки иконы к транспортировке мы, прежде всего, изготовили специальный упаковочный ящик, соответствующий музейным требованиям по такому роду предметов. Далее нашими задачами стали безопасная упаковка иконы в данный ящик и столь же безопасная доставка ее к месту экспонирования", - сказал Зарецкий.

В свою очередь, начальник управления автоматики и телемеханики Храма Христа Спасителя Сергей Виноградов, слова которого также привели в министерстве, отметил, что климатические системы храма предназначены для поддержания постоянных комфортных условий для нахождения людей, для хранения икон.

"Для обеспечения требований (по сохранности иконы "Троица" - ИФ) мы провели ряд технических и организационных мероприятий. В специальной капсуле со стеклом, куда перемещена икона, будет поддерживаться установленная влажность на уровне 55%. Кроме того, у нас в готовности находятся дублированные системы вентиляции и кондиционирования, работающие на центральный храм, а также холодильные машины, которые будут запускаться по мере необходимости", - сообщил Виноградов, добавив, что диспетчерский пункт, контролирующий состояние работу систем и установок, работает в круглосуточном режиме.

15 мая стало известно о решении передать икону "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая в Минкультуры РФ сообщили, что икона будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, а после - в Троице-Сергееву Лавру.

Инициатива передачи иконы вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы высказывали опасения относительно сохранности шедевра. Свои опасения высказал и реставрационный совет Третьяковской галереи, который на заседании пришел к выводу, что икона "не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений".

Вместе с тем 26 мая в Минкультуры РФ подтвердили, что "Троица" будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня на две недели, а после будет направлена на реставрацию и консервацию.

2 июня в Синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ сообщили, что икона пробудет в храме две недели - до 18 июня. Источник, знакомый с планами по перемещению иконы, сообщил, что она будет находится в храме в специальной герметичной капсуле.

Однако, 3 июня патриарх Кирилл сообщил, что "Троица" Рублева будет находиться в Храме Христа Спасителя в течение года, после чего ее вернут в Троице-Сергиеву лавру.