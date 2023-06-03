Губернатор Белгородской области сообщил о срабатывании системы ПВО над областным центром

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Шебекинского городского округа.

"Под обстрелом Муром (село в Шебекинском городском округе - ИФ). По предварительным данным, пострадавших нет. От прямого попадания снаряда загорелся ФАП, также повреждение есть в здании ДК, школы и детского сада", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Кроме того, губернатор сообщил о срабатывании системы ПВО над областным центром.

"Над Белгородом сработала наша система ПВО. Последствия на земле уточняют оперативные службы", - сообщил Гладков.

Территория Шебекинского городского округа Белгородской области подвергается массированным обстрелам с украинской стороны на протяжении нескольких дней. Для всех желающих власти организуют вывоз в пункты временного размещения.