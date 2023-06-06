В зону затопления поврежденной Каховской ГЭС попали прибрежные зоны 14 населенных пунктов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Разрушение инфраструктуры Каховской ГЭС в Херсонской области грозит подтоплением прибрежных территорий 14 населенных пунктов, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"В зону подтопления попадают пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре", - написал он в Telegram.

Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек. Главы муниципальных образований информируют населения и готовят автобусы и пункты размещения людей на случай эвакуации. В Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены три оперативные группы спасателей МЧС России.

Алексеенко привел данные МЧС, по которым уровень подъема воды ниже ГЭС составляет от 2 до 4 м, что не угрожает крупным населенным пунктам ниже по течению реки.

В ночь на вторник из-за обстрела разрушились задвижки и другие надводные строения гидроузла. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению. Уровень воды поднимается.