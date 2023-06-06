Находящиеся на ЗАЭС сотрудники МАГАТЭ наблюдают за ситуацией с Каховской ГЭС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Находящиеся на Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ внимательно следят за происходящем с Каховской ГЭС, плотина которой была частично разрушена утром 6 июня.

"В МАГАТЭ осведомлены о сообщениях относительно повреждения плотины Каховской ГЭС. За ситуацией внимательно наблюдают эксперты МАГАТЭ, размещенные на Запорожской АЭС. Рисков ядерной безопасности в настоящее время нет", - сообщил микроблог агентства.

Ранее глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил журналистам, что в ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились шандоры - задвижки. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению. Уровень воды поднимается, власти готовы к временной эвакуации прибрежных поселков.

"Никаких последствий для Запорожской АЭС произошедшее, безусловно, печальное событие не несет. Система охлаждения вне зоны риска", - сказал "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

По его словам, специалисты компенсируют снижение уровня Каховского водохранилища "другими техническими способами". Он предложил не нагнетать ситуацию.

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. По последним данным, станция не вырабатывает электроэнергию.