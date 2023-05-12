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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

ООН призвала талибов ввести мораторий на смертную казнь и телесные наказания

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правозащитники ООН выразили обеспокоенность в связи с решением де-факто Верховного суда Афганистана санкционировать применения таких наказаний, как побивание камнями, порка, погребение под стеной, сообщает сайт Организации.

Сообщается, что в начале мая де-факто заместитель главного судьи контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) объявил, что суды по всей стране приговорили 175 человек к наказанию "кисас" (равному по тяжести совершенному преступлению - ИФ), 37 человек - к побиванию камнями, четверых - к погребению под стеной (наказание, при котором на человека обрушивают каменную стену, - ИФ), 103 человек - к наказаниям "худуд" (за преступления против нравственности - ИФ), таким как порка. Сроки исполнения приговоров не уточняются.

"Забивание людей камнями до смерти или погребение их под стеной представляет собой пытку (...) Эти жестокие наказания противоречат международному праву", - говорится в заявлении независимых экспертов ООН по правам человека.

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При этом правозащитники подчеркнули, что к побиванию камнями чаще приговаривают женщин из-за глубоко укоренившейся половой дискриминации и стереотипов, которых придерживаются сотрудники судебных органов, - на текущий момент эти должности в Афганистане занимают исключительно мужчины.

Эксперты отметили, что власти применяют телесные наказания в соответствии с указаниями верховного лидера талибов от ноября 2022 года. С тех пор, по данным миссии ООН в Афганистане, жертвами публичной порки стали 274 мужчины, 58 женщин и двое мальчиков.

Правозащитники подчеркнули, что Международный пакт о гражданских и политических правах и Конвенция против пыток, государством-участником которых является Афганистан, запрещает пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды наказания. Афганистан также является стороной Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которая запрещает обычаи и практики, основанные на идее неполноценности или превосходства любого из полов.

Кроме того, эксперты выразили серьезную озабоченность по поводу справедливости судебных процессов, в результате которых людей приговаривают к телесным наказаниям или смертной казни.

"Международное право в области прав человека запрещает такие жестокие приговоры, в частности смертную казнь, вынесенные после судебных процессов без необходимых гарантий справедливого судебного разбирательства", - заявили они.

"Мы призываем де-факто власти немедленно ввести мораторий на смертную казнь и все формы телесных наказаний, включая порку, ампутацию конечностей и другие ", - заключили правозащитники.

С заявлением выступили ряд независимых экспертов ООН, в том числе специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Афганистане Ричард Беннетт, председатель рабочей группы по вопросу о дискриминации в отношении женщин и девочек Дороти Эстрада-Танк и специальный докладчик по вопросу о пытках Элис Эдвардс.

Независимые эксперты, которых назначает Совет ООН по правам человека, не являются сотрудниками Организации и не получают от нее деньги за свою работу.

Афганистан ООН
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