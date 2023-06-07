Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:12

Президент Южной Кореи высоко оценил избрание своей страны непостоянным членом СБ ООН

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в среду приветствовал избрание своей страны непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН).

"Наше вступление в качестве непостоянного члена с согласия 180 стран из 192 государств-членов ООН является победой глобальной дипломатии", - цитирует слова президента представитель его офиса Ли До Ун.

Страна была в третий раз в своей истории избрана одним из 10 непостоянных членов Совбеза на голосовании во вторник.

В недавнем интервью "Ренхап" постпред Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук заявил, что возвращение Республики Корея в Совбез "послужит возможностью расширить наши дипломатические горизонты".

В Южной Корее считают, что присутствие страны в Совбезе поможет снизить напряженность на Корейском полуострове.

Южная Корея дважды являлась непостоянным членом Совета Безопасности ООН, сначала в 1996-1997 годах, а затем в 2013-2014 годах.

СБ ООН Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Великобритания собирает информацию о произошедшем на Каховской ГЭС

Великобритания собирает информацию о произошедшем на Каховской ГЭС

РФ призывает Генсека ООН осудить подрыв Украиной дамбы Каховской гидроэлектростанции

Ситуация с затоплением в Голой Пристани осложняется

Гросси лично возглавит миссию по ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС из-за ситуации с Каховской ГЭС

Гросси лично возглавит миссию по ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС из-за ситуации с Каховской ГЭС

Инвесторы вывели $800 млн с криптобирж Binance и Coinbase после обвинений со стороны SEC

Финляндия вышлет девять российских дипломатов

Финляндия вышлет девять российских дипломатов
Военная операция на Украине

Шойгу заявил о предпринятых за трое суток попытках наступления ВСУ на разных направлениях

Военная операция на Украине

С затопленных территорий за Каховской ГЭС вывезли около 900 человек

Число участников протестов против пенсионной реформы во Франции снижается

Число участников протестов против пенсионной реформы во Франции снижается

В РСТ не ждут последствий из-за запрета двум самолетам Southwind Airlines летать в Россию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });