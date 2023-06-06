Союз Южной Кореи и США вышел на уровень альянса, основанного на ядерном оружии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Южнокорейский президент Юн Сук Ель заявил во вторник, что союз Республики Корея и США преобразован в альянс, основанный на ядерном оружии.

Юн Сук Ель напомнил, что по итогам его апрельского визита в США и переговоров с президентом Джо Байденом была подписана так называемая "Вашингтонская декларация", которая "значительно усиливает действие ядерных активов США в рамках расширенных мер сдерживания".

Он отметил, что в условиях, когда "Северная Корея наращивает свой ядерный и ракетный потенциал" правительство Юга и военные "будут защищать жизни и безопасность людей, создавая надежную систему безопасности, основанную на более прочном, чем когда-либо, альянсе Южной Кореи и США".