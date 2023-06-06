Южная Корея заявила, что самолеты РФ и КНР без предупреждения вошли в опознавательную зону ее ПВО

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Военные самолеты РФ и КНР во вторник вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи, не уведомив заблаговременно Сеул об этом, сообщает "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

Всего авиагруппа состояла из четырех самолетов РФ и четырех самолетов КНР. Южнокорейское командование подняло истребители на их сопровождение.

В Объединенном комитете подчеркнули, что авиация РФ и КНР не нарушала воздушное пространство Южной Кореи.

"Рёнхап" напоминает, что опознавательная зона ПВО не является воздушным пространством страны. Зону создали в 1951 году и значительно расширили в 2013 году. Она распространяется далеко за пределы воздушного пространства страны, однако не закреплена международным правом. Но в Сеуле считают, что иностранные самолеты, пролетающие через нее, должны идентифицировать себя с целью избежать возможных инцидентов.

Ранее во вторник Channel NewsAsia сообщил со ссылкой на заявление китайского министерства обороны, что военная авиация КНР и РФ во вторник совершила совместные патрульные полеты над Японским и Восточно-Китайским морями. В ведомстве напомнили, что речь идет о шестом подобном патрулировании с 2019 года.

В конце марта представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй заявлял, что КНР и РФ продолжат организовать совместные учения, морские и воздушные патрулирования.