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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Вступивший в президентскую гонку Пенс обвинил Байдена в ослаблении США

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Руководство президента США Джо Байдена привело к ослаблению позиций страны на международной арене и к ухудшению внутренней ситуации, заявил кандидат на выдвижение в президенты США от республиканцев, бывший вице-президент Майк Пенс.

"Президент США Джо Байден и ультралевые силы ослабили США как в области внутренней, так и внешней политики", - передает NBC News слова Пенса из его первого предвыборного ролика.

"Мы можем поменять траекторию развития этой страны. Но иные времена требуют иных лидеров", - продолжил он.

Пенс также выразил уверенность, что народ США еще ждут лучшие дни.

В понедельник Пенс подал документы для участия в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты страны от республиканцев.

О намерении побороться за выдвижение в президенты от республиканцев заявили уже несколько человек, в том числе экс-президент США Дональд Трамп, губернатор штата Флорида Рон Десантис, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший постпред США в ООН Никки Хейли. Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи на следующей неделе присоединится к президентской гонке.

От Демократической партии свои кандидатуры на участие в президентских праймериз пока выдвинули нынешний президент США 80-летний Джо Байден, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший и писательница Марианна Уильямсон.

Пенс занимал пост вице-президента США с 2017 по 2021 год при президенте Дональде Трампе. C 2013 по 2017 год Пенс был губернатором Индианы, а с 2001 по 2013 год был членом Палаты представителей Конгресса США. Является младшим братом Грега Пенса, который с 2019 года также входит в Палату представителей.

По образованию Пенс является юристом. С 1994 года по 1999 год он был ведущим консервативного ток-шоу на радио и телевидении.

США Майк Пенс
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