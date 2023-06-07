Самолеты РФ и Китая провели патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что стратегические самолеты России и Китая в среду провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при этом российская авиация использовала китайский аэродром.

"Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6К ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана. Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила около 8 часов", - говорится в сообщении министерства.

Во время совместного воздушного патрулирования выполнены посадка и взлет российских самолетов с аэродрома в Китае, говорится в сообщении.

"В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", - сказали в министерстве.

"Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2023 год и не направлено против третьих стран", - говорится в сообщении военного ведомства.

По словам российских военных, истребительное авиационное прикрытие осуществлялось на всем маршруте совместного патрулирования самолетами Су-30СМ, Су-35С ВКС России и Цзянь-11б ВВС Китая.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств", - заявили в Минобороны РФ.

"По завершению совместного воздушного патрулирования все задействованные в нем самолеты вернулись на аэродромы базирования", - сообщили в министерстве.

Россия и Китай с 2019 года регулярно проводят совместное патрулирование стратегическими самолетами воздушного пространства в АТР. Кроме того, Москва и Пекин проводят военно-морские учения.

Россия проводит ряд военных учений с Китаем, это реакция на наращивание военного потенциала США в АТР, заявил в декабре 2022 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Это сотрудничество – закономерная реакция на агрессивное наращивание военного потенциала США в регионе. Вместе с тем мы не собираемся по примеру Вашингтона создавать в регионе никаких союзов и новые разделительные линии. Учения проводим в строгом соответствии с международным правом", - сказал тогда Герасимов.

Реакция Южной Кореи

6 июня агентство "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщило, что военные самолеты РФ и КНР во вторник вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи, не уведомив заблаговременно Сеул. По данным военных Южной Кореи, авиагруппа состояла из четырех самолетов РФ и четырех самолетов КНР. Южнокорейское командование подняло истребители на их сопровождение. В Объединенном комитете заявили, что авиация РФ и КНР не нарушала воздушное пространство Южной Кореи.

Россия не признает установленную Южной Кореей зону опознавания ПВО, заявил в июле 2019 года командующий дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш. "Подобные зоны не предусмотрены международными правилами и, соответственно, не признаются Российской Федерацией. Об этом неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам", - сказал тогда Кобылаш.

Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации. Это воздушный компонент российской ядерной триады. Также эти самолеты могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.