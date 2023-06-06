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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:45

Военные самолеты КНР и РФ провели патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Военная авиация КНР и РФ во вторник совершила совместные патрульные полеты над Японским и Восточно-Китайским морями, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на заявление китайского министерства обороны.

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В ведомстве напомнили, что речь идет о шестом подобном патрулировании с 2019 года. Согласно заявлению, это мероприятие прошло в рамках реализации ежегодного плана военного сотрудничества Китая и России.

Телеканал отмечает, что полеты прошел на фоне активизации учений США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Так, ранее береговая охрана США, Японии и Филиппин впервые провели совместные маневры - в Южно-Китайском море.

В конце марта представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй заявлял, что КНР и РФ продолжат организовать совместные учения, морские и воздушные патрулирования.

РФ Китай Японское море Восточно-Китайское море
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