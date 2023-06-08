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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

ЕК готовит правила регулирования ESG-агентств для борьбы с greenwashing

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия готовит правила регулирования ESG-агентств, предусматривающие, в частности, меры ухода от конфликта интересов в этом секторе, пишет Financial Times.

Предложения ЕК, которые будут обнародованы на следующей неделе, потребуют от публикующих ESG-рейтинги агентств, в том числе не европейских, проходить сертификацию у финрегулятора ЕС.

В соответствии с предлагаемыми правилами, ESG-агентствам придется отказаться от деятельности, которая может приводить к конфликту интересов, например, от предоставления консультационных или страховых услуг компаниям, которые они оценивают с точки зрения ESG-практик. В случае сохранения конфликта интересов агентства могут столкнуться со штрафами в размере до 10% годового оборота.

Такое правило вынудит некоторые агентства поменять практики, отмечают эксперты.

Европейские регуляторы борются с практикой greenwashing ("зеленый камуфляж") в быстро растущей сфере устойчивого финансирования, стремясь направить частные финансовые потоки в действительно экологически дружественные активы, отмечает FT.

В проекте предложения ЕК говорится, что рынок ESG-рейтингов в его нынешнем виде "страдает от недостатков и не функционирует должным образом, при том, что потребности инвесторов и рейтингуемых компаний в плане оценки ESG-практик не удовлетворяются".

Регулятор отмечает, в частности, отсутствие прозрачности, а также общих правил для ESG-агентств, и стремится предотвратить введение собственных разрозненных мер отдельными государствами.

Предложения ЕК должны быть приняты всеми странами ЕС и Европарламентом, чтобы они могли вступить в силу. В процессе обсуждения правил, в них, вероятно, будут внесены поправки.

По данным Morningstar, объем активов ESG-фондов по всему миру на конец марта 2023 года составлял $2,74 трлн по сравнению с $929,9 млрд тремя годами ранее.

В число крупнейших поставщиков ESG-рейтингов входят MSCI и Sustainalytics, купленная Morningstar в 2020 году. Собственные направления оценки ESG-практик компаний также имеют Institutional Shareholder Services (ISS) и S&P Global.

Предложения ЕК касаются всех ESG-агентств, предоставляющих услуги в ЕС. По оценкам регулятора, это 59 организаций.

ESG Еврокомиссия MSCI Sustainalytics S&P Global
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