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Пенс заявил, что предъявление Минюстом обвинений Трампу приведет к расколу в США

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Майк Пенс надеется, что Минюст не предъявит обвинения экс-президенту Дональду Трампу по делу о найденных в его резиденции секретных документах.

"Во-первых, я думаю, что это привело бы к ужасному расколу в стране", - сказал Пенс во время выступления на телеканале CNN.

Кроме того, отметил он, предъявление обвинений экс-президенту станет "ужасным посланием всему миру".

"Мы - эмблема демократии, мы - символ справедливости в мире, и серьезное дело, которое уже однажды произошло в Нью-Йорке, связанное с обвинением бывшего президента Соединенных Штатов, посылает ужасный сигнал миру. Я надеюсь, что министерство юстиции передумает и решит эти вопросы без предъявления обвинения", - резюмировал бывший вице-президент.

Сам Трамп неоднократно отрицал свою вину.

За несколько часов до того, как ряд СМИ сообщили о том, что прокуратура официально уведомила Трампа о ведущемся в отношении него уголовном преследовании, экс-глава Белого дома назвал обвинения против него "невиданным вмешательством в выборы".

"Никто не говорил мне, что мне предъявлено обвинение, и я не должен быть обвинен, потому что не сделал ничего плохого", - написал Трамп в телеграм.

Он добавил, что в течение многих лет являлся мишенью для Минюста и ФБР.

"Пародия на правосудие и вмешательство в выборы на невиданном ранее уровне. Республиканцы в Конгрессе должны сделать это своей проблемой №1", - призвал бывший президент.

Как отмечается в публикациях, смысл уведомления состоит в том, чтобы поставить Трампа в известность о возможном предъявлении ему обвинения.

В понедельник агентство Associated Press сообщило, что адвокаты Трампа провели встречу с официальными лицами из министерства юстиции. Это может свидетельствовать о скором завершении расследования дела о найденных ранее в резиденции экс-президента секретных документах, подчеркивается в сообщении.

Две недели назад адвокаты экс-президента запросили встречу с американским генпрокурором Мерриком Гарландом в связи с возможным неправомерным поведением спецпрокурора Джека Смита. Агентство отмечает, что часто во время таких встреч защитники пытаются убедить представителей Минюста не предъявлять обвинения.

В августе 2022 года агенты ФБР обыскали имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Ряд СМИ писали, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. В списке документов, найденных агентами ФБР в поместье, среди прочего значились "совершенно секретные" и "конфиденциальные". Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать следователям изъятые документы.

Майк Пенс США Дональд Трамп
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