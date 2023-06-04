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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

КНДР подвергла критике рассмотрение в СБ ООН вопроса о запуске северокорейского спутника

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Завотделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, которая является сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, назвала вмешательством во внутренние дела рассмотрение на этой неделе Совбезом ООН вопроса о запуске Северной Кореей спутника.

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"Я крайне недовольна тем, что СБ ООН по просьбе США так часто призывает КНДР к ответу за осуществление ею своих прав как суверенного государства, и решительно осуждаю и отвергаю это как самый несправедливый и предвзятый акт вмешательства в ее внутренние дела и нарушения ее суверенитета", - говорится в заявлении Ким Е Чжон, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Она добавила, что "это следует рассматривать как оскорбление и серьезное искажение духа Устава ООН и как преднамеренное нарушение подлинной миссии организации".

Чиновник обратила внимание на то, что в настоящее время "более 5 тысяч спутников с различными целями и задачами находятся на своих орбитах вокруг Земли, и даже частные компании принимают активное участие в освоении космоса".

Ким Е Чжон предупредила, что КНДР продолжит принимать "упреждающие" меры для осуществления "всех законных прав суверенного государства", включая запуск военного разведывательного спутника.

ЦТАК также сообщило, что уведомление о запуске ракеты, заблаговременно направленное КНДР Международной морской организации (ИМО), использовалось ею для активизации кампании против Северной Кореи, в связи с этим Пхеньян может в дальнейшем не уведомлять ИМО о ракетных пусках.

"Поскольку IMO отреагировала на предварительное уведомление КНДР о запуске спутника принятием "резолюции" против КНДР, мы будем рассматривать это как официальное проявление ее позиции о том, что в предварительном уведомлении КНДР больше нет необходимости", - говорится в публикуемом агентством комментарии северокорейского аналитика по международным делам Ким Мен Чхоля.

Он отметил, что в будущем IMO должна будет узнавать о времени пусков северокорейских ракет, а также точках падения носителей, и самостоятельно принимать меры, "быть готовой взять на себя полную ответственность за все последствия, которые это может повлечь".

Аналитик предупредил, что "если IMO продолжит занимать несправедливую и предвзятую двуличную позицию в своей деятельности, как сейчас, превращаясь в игрушку США, она, несомненно, потеряет доверие международного сообщества".

ЦТАК напомнило, что на 107-м заседании Комитета по безопасности на море IMO "была принудительно принята резолюция, в которой меры КНДР по укреплению своих возможностей самообороны квалифицируются как "нарушение резолюции СБ ООН" и "угроза международной безопасности на море".

Как сообщало ЦТАК, северокорейская ракета с военным спутником, запущенная в среду утром, упала в Желтое море из-за неполадок в двигателе. Государственное агентство космического развития КНДР проведет расследование дефектов и примет необходимые меры для их устранения.

Пхеньян пообещал провести повторный запуск в ближайшем будущем.

КНДР Ким Е Чжон ООН
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