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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:28

Россия и Оман подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Россия и Оман подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы, сообщил российский Минфн.

Документ 8 июня в Маскате подписали статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов и глава налоговой службы Омана Сауд Бен Нассер Аль Шукайли.

Соглашение устанавливает общую ставку налога у источника на доходы в виде дивидендов в размере 15%, и пониженную ставку 10% - на доходы в виде дивидендов компаний, которые владеют не менее чем 20% долей участия в капитале компании, выплачивающей указанные дивиденды, в течение года. Ставка налога на процентные доходы также устанавливается в размере 10%.

При этом предусмотрено освобождение от налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов для государственных структур, госкомпаний и других форм государственных инвестиций. Налоговая ставка на роялти определена в размере 10%.

В соглашение включены положения об уплате налогов с доходов от отчуждения акций или аналогичных прав, представленных недвижимым имуществом, по месту его нахождения. Также определен порядок налогообложения доходов от международных перевозок с четким определением перечня доходов, на которые распространяется регулирование.

Протокол должен быть ратифицирован до конца 2023 года, чтобы его положения могли применяться с 1 января 2024 года.

Алексей Сазанов Оман Сауд Бен Нассер Аль Шукайли Минфин
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