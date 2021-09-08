Россия предложила Швейцарии пересмотр налогового соглашения

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ направил Швейцарии предложения по пересмотру соглашения об избежании двойного налогообложения, переговоры состоятся в октябре, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Швейцарским коллегам мы направили свое предложение о пересмотре соглашения", - сказал он журналистам.

По словам Сазанова, они "готовы вступить с нами в переговоры", они пройдут в октябре.

Ранее РФ денонсировала соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество с Нидерландами, страны так и не пришли к консенсусу относительно параметров пересмотра соглашения в ходе переговоров. Соглашение прекратит свое действие с 1 января 2022 года.

Договоренности о пересмотре соглашений были достигнуты с Кипром, Люксембургом и Мальтой.

О возможности инициирования переговоров о пересмотре соглашений со Швейцарией и Гонконгом вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщал еще в августе прошлого года. После Минфин отмечал, что в правительстве идет согласование этих предложений, об окончательных решениях до сих пор не объявлялось.