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Экологи обвинили производителя мяса Tyson Foods в greenwashing

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Экологическая организация Environmental Working Group подала в суд на Tyson Foods Inc., крупнейшего в США поставщика мяса, и утверждает в иске, что компания дезориентирует потребителей, ставя нереалистичные климатические цели.

Tyson Foods - уже второй крупный производитель мяса, к которому в этом году подан судебный иск по обвинению в greenwashing ("зеленый камуфляж", по аналогии с whitewashing - "отбеливание"), пишет The Wall Street Journal. В феврале аналогичные обвинения были предъявлены в США бразильской JBS.

Tyson Foods с 2021 года ставит целью добиться углеродной нейтральности ее операций к 2050 году, а около двух лет назад начала продвигать план производства "климатически нейтральной говядины". Environmental Working Group утверждает в своем иске, что эти заявления вводят в заблуждение, и у компании нет реального плана по достижению заявленных целей.

"Greenwashing нацелен на потребителей, которые хотят тратить деньги на благие цели, которые пытаются взять на себя персональную ответственность и покупают продукты, более безопасные с точки зрения климата, - отмечает адвокат компании Earthjustice Кэрри Апфель, представляющая экоорганизацию в суде. - Если такие потребители слышат множество ложных или вводящих в заблуждение заявлений, они уже не могут принимать информированные решения о том, как тратить свои деньги".

Tyson Foods не стала комментировать информацию об иске. В ответ на запрос WSJ в компании заявили, что "давно придерживаются практик устойчивого развития, включающих полезное распоряжение нашими экологическими ресурсами".

На долю говядины приходится 36% всех продаж Tyson Foods и порядка 65% выбросов, генерируемых ее операциями.

Акции Tyson Foods стабильны в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 15%.

JBS США Environmental Working Group Tyson Foods Кэрри Апфель
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