Белоруссия отзовет своего посла в Лондоне

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Посол Белоруссии в Великобритании отозван в Минск в вязи невозможностью вести полноценный диалог с данной страной, сообщили в МИД Белоруссии.

"Мы понижаем уровень диппредставительства нашей страны в Лондоне до Временного поверенного в делах. Такое решение принято после отзыва посла Белоруссии в Великобритании", - приводит слова пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза телеканал СТВ.

Пресс-секретарь МИД отметил, что введение санкций в отношении работников предприятий, белорусской экономики и финансовой системы, ограничение работы белорусских СМИ, беспочвенный запрет на полеты "Белавиа", невыдача виз белорусским парламентариям на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ и другие незаконные ограничительные меры на данном этапе не позволяют вести полноценный диалог.

Тем не менее, отзыв посла Белоруссии не означает, что Минск закрывает каналы коммуникации с Лондоном, добавили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.