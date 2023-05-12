Google задолжал в РФ рекордные 30 млрд рублей штрафов

Значительная часть этих средств взыскана в российский бюджет

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Компания Google стала самым большим должником из интернет-ресурсов, оштрафованных судами в РФ за нарушение законодательства, но значительная часть средств приставами взыскана, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

"Google - самый большой должник, который должен порядка 30 млрд рублей, но значительную часть этих средств мы взыскали", - сказал он в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

По его словам, воздействие приставов на компанию в настоящее время ограничено, так как Google находится в стадии банкротства.

"Но без ответа они не остались и все, что у них было в РФ, а было немало - мы все забрали и отдали государству", - сказал Аристов.

Отвечая на вопрос агентства, он также пояснил, что по исполнительным производствам погасили судебные штрафы Telegram и Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

С начала 2021 года за отказ удалять запрещенный в РФ контент штрафам подверглись крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, TikTok и др. Сумма назначенных судами штрафов этим иностранным компаниям превышает 200 млн рублей.

Google и другие интернет-ресурсы ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства в части неудаления запрещенной информации. В том числе компании были оштрафованы за неудаление недостоверной информации о спецоперации на Украине, призывы к экстремизму в отношении граждан РФ, пропаганду ЛГБТ.