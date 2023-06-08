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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Уровень в воды пруду-охладителе ЗАЭС не изменился после разрушения Каховской ГЭС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Вода в пруду-охладителе Запорожской АЭС в Энергодаре осталась на прежнем уровне, несмотря на разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области и бесконтрольный сброс воды из одноименного водохранилища, сообщается в телеграм-канале станции.

"Уровень в пруду-охладителе станции не изменился и составляет 16,67 метра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в штатной работе станции убедился первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, посетивший ЗАЭС в четверг.

"Кириенко провел совещание со специалистами станции и осмотрел гидротехнические сооружения атомной электростанции. Он убедился в том, что они работают в штатном режиме... Угрозы для безопасности Запорожской АЭС нет", - сказано в публикации.

В ночь на 6 июня в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей.

Как заявили после этого в МАГАТЭ, на ЗАЭС "продолжаются работы по обеспечению максимального запаса воды для охлаждения на случай, если станция больше не сможет использовать запасы из Каховского водохранилища". По сведениям агентства, если уровень воды в водохранилище упадет ниже 12,7 м, ее забор прекратится.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Пять реакторов находятся в холодном режиме, один, пятый, в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.

ЗАЭС Каховская ГЭС
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