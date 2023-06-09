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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Глава "Росатома" заявил об усилении давления на ЗАЭС с украинской стороны

По его словам, стало больше прилетов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что давление на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) усилилось после разрушения Каховской ГЭС.

"Кроме событий на Каховской ГЭС, мы имеем усиление давления на Запорожскую атомную станцию. Вчера в течение полутора часов было четыре прилета, судя по всему, это беспилотники-камикадзе", - сказал он журналистам.

По его информации, пострадали два сотрудника.

"Мы понимаем, что это был прилет по, может быть, не атомной, но тепловой Запорожской станции, инфраструктура которой является интегрированной частью инфраструктуры всей ЗАЭС. Там находится одно из распределительных устройств, обеспечивающих электроснабжение станции", - отметил глава корпорации.

Запорожская ТЭС входит в инфраструктуру Запорожской АЭС, находится в непосредственной близости к крупнейшей атомной станции в Европе. Запорожская ТЭC считалась самой мощной тепловой электростанцией Украины.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Запорожская ТЭС Алексей Лихачев Росатом Украина Запорожская АЭС Каховская ГЭС
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