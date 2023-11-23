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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Пиотровский счел бы справедливым возвращение "скифской" коллекции музеям Крыма

Пиотровский счел бы справедливым возвращение "скифской" коллекции музеям Крыма
Фото: Universal Images Group via Getty Images

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Коллекция, в состав которой входит "скифское золото", принадлежит крымским музеям и должна вернуться обратно, заявил на пресс-конференции гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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"Вещи должны находиться в своих музеях, это справедливо. Несправедливые решения бывают, но история обычно их исправляет", - сказал он.

"Там скифского золота чуть-чуть. Это вещи - не только золото и не только скифское - из крымских музеев, принадлежащие крымским музеям. Суд решил, что эти вещи принадлежат Украине, (но) эти вещи происходят из крымских музеев, они найдены на местах этих музеев, они были в этих музеях. По всей справедливости человеческой они в эти музеи должны вернуться, это не просто чья-то антикварная коллекция", - подчеркнул директор Эрмитажа.

Четыре музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тысяч предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров, начался судебный процесс.

9 июня 2023 года было вынесено окончательное судебное решение: Верховный суд Нидерландов поддержал предыдущие инстанции, постановив передать "скифское золото" Украине.

16 ноября спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил "Интерфаксу", что вопрос об обжаловании решения суда Нидерландов о "скифском золоте" находится на паузе.

Крым Михаил Пиотровский Эрмитаж Украина Скифское золото
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