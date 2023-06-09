Астронавты NASA в пятницу выйдут в открытый космос с борта МКС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Американские астронавты Стив Боуэн и Вуди Хобург в пятницу выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения на ее поверхности монтажных работ в целях модернизации системы энергоснабжения, сообщает NASA.

Выход астронавтов в космический вакуум из шлюзовой камеры Ouest американского сегмента МКС должен начаться в 09:15 по времени Восточного побережья США (в 16:15 МСК). Он продлится около шести с половиной часов.

Астронавтам предстоит смонтировать на ферме МКС и развернуть новую мощную солнечную панель IROSA, пара которых 6 июня была доставлена на станцию американским грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX.

Монтаж второй панели предстоит осуществить в ходе следующего выхода в открытый космос, который намечен на 15 июня.

Первая пара мощных солнечных панелей IROSA была смонтирована и развернута во время трех выходов астронавтов в июне 2021 года.

В конце прошлого года астронавтами была установлена вторая пара панелей, которая была доставлена на МКС также грузовым кораблем Cargo Dragon компании SpaceX.

Все шесть новых солнечных панелей позволят генерировать на 30% больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Они устанавливаются рядом с восемью старыми, что повысит мощность энергосистемы станции со 160 до 215 киловатт.

Как отмечает NASA, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.